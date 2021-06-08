Taksim'de çocukların süs havuzunda tehlikeli oyunu

-Çocukların tırmanmasından görüntü -Çocukların yüzmesinden görüntü -Detay ve genel görüntü
( İSTANBUL ) İSTANBUL
- Taksim Meydanındaki süs havuzuna giren çocukların tehlikeli oyunu kameraya yansıdı. Duvar dibinde bulunan basamaklı süs havuzuna girmek isteyen çocuklar yürekleri ağza getirdi. İstanbul’un Taksim Meydanında bulunan süs havuzuna giren çocuklar çevredekilere aldırış etmeden süs havuzunda yüzdü. Süs havuzunun basamaklı bölümüne çıkarak suyla oynayan çocuklar yürekli ağza getirdi. Çevrede bulunan vatandaşlar ve turistlerinde çocukların o anlarını cep telefonu ile görüntüledi. (DH-ZA-
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım