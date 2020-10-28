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28 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Taksim’de çaycıların kavgası kamerada

Taksim’de çaycıların kavgası kamerada

Olay yerinden görüntü

Güven Timleri Kamera 

-Kavga görüntüsü
-Maskesiz vatandaşların görüntüsü

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

- Taksim Meydanındaki çaycılar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavga saniye saniye kameralara yansıdı. Olay, saat 15.00 sıralarında Taksim Meydanında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Taksim Meydanındaki çaycılar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, çaycı kadınlar birbirine girdi. Olaya Taksim Meydanındaki görevli güven timleri müdahale ederken, ekipler kavga eden kadınları ayırmakta güçlük çekti. Ekipler uzun uğraşlar sonrasında tarafları ayırırken, yaşanan kavga anı ise kameralara saniye saniye yansıdı. (HZE- MB-
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