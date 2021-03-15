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15 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Taksim'de çarşaflı gençlere sözlü saldırı

Taksim'de çarşaflı gençlere sözlü saldırı

-Cep telefonu-

Genç Kız Yaşlı Kadın Genç Kızlar Cep Telefonu Saldırı 

-Kadının ifadeleri
-Gençlerin karşılık vermesi
-Yaşananlar

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Taksim’de yaşlı bir kadın yolda yürüyen çarşaflı gençlere yönelik, “Çarşaf yasak yavrum. Siz gerici misiniz?" dedi.
Tepki çeken sözler cep telefonu kamerasına yansıdı. Beyoğlu Taksim’de geçtiğimiz günlerde meydana olayda, İstiklal Caddesi üzerinde birlikte yürüyen çarşaflı genç kızlara, yoldan geçen yaşlı bir kadın sözlü saldırıda bulundu. Çarşafın kanunen yasak olduğunu iddia eden kimliği belirsiz kadın, özgür bir ülkede yaşadıklarını vurgulayan gençlere yönelik, “Çok özgürüz, Çarşaf yasak yavrum. Siz gerici misiniz?" ifadeleri kullandı. Tepki gören kadının bu sözlerine sinirlenen gençler ise yaşlı kadına "Kimse kimsenin dinine karışamaz” sözleriyle karşılık verdi. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. (DCC-ÖFA
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