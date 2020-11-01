Taksim’de Cadılar Bayramı sebebiyle özel kostümle dolaşan 3 kadına yoğun ilgi

-Vatandaşlardan görüntü

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( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL



- Cadılar Bayramı nedeniyle Taksim’e özel kostümler giyip gelen 3 kadına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Cadılar Bayramı’nı kutlamak isteyen 3 kadın özel kostümler giyerek Taksim Meydanı’na çıktı. Meydanda ve İstiklal Caddesi’nde bir anda tuhaf kostümlerle ortaya çıkan kadınlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yerli ve yabancı ziyaretçiler 3 kadınla fotoğraf çektirmek için adeta sıraya girdi. Bir esnaf ise kostümlü 3 kadın için ‘korona kovucu bunlar’ yorumunda bulundu. Kadınların İstiklal Caddesi’nde gezdiği anlar renkli görüntüler oluşturdu.



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