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01 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Taksim’de Cadılar Bayramı sebebiyle özel kostümle dolaşan 3 kadına yoğun ilgi

Taksim’de Cadılar Bayramı sebebiyle özel kostümle dolaşan 3 kadına yoğun ilgi

Kadınlardan görüntü

Ziyaretçiler 

-Vatandaşlardan görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Cadılar Bayramı nedeniyle Taksim’e özel kostümler giyip gelen 3 kadına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Cadılar Bayramı’nı kutlamak isteyen 3 kadın özel kostümler giyerek Taksim Meydanı’na çıktı. Meydanda ve İstiklal Caddesi’nde bir anda tuhaf kostümlerle ortaya çıkan kadınlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yerli ve yabancı ziyaretçiler 3 kadınla fotoğraf çektirmek için adeta sıraya girdi. Bir esnaf ise kostümlü 3 kadın için ‘korona kovucu bunlar’ yorumunda bulundu. Kadınların İstiklal Caddesi’nde gezdiği anlar renkli görüntüler oluşturdu.
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