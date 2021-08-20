Taksim’de bir bankanın elektrik panosundaki yangın otele sıçradı

-Vatandaşlardan görüntü

-Söndürme çalışmalarından görüntü

-Mahsur kalanları kurtarma çalışmaları

-Sağlık ekiplerinden görüntü

-Röportaj

-Detaylar



( İSTANBUL )-Otelin yan cephesi alev alev yanarken, terasta mahsur kalanları itfaiye kurtardı İSTANBUL



- Taksim Meydanındaki bir bankanın elektrik panosunda çıkan yangın, üzerindeki otele sıçradı. Otelin bir cephesi alev alev yanarken, otelin teras katında mahsur kalanları itfaiye kurtardı. Yangın, saat 19.30 sıralarında Taksim Meydanında bulunan bir bankanın elektrik panosunda çıktı. Edinilen bilgiye göre, Taksim Meydanında bulunan bir bankanın elektrik panosunda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek bankanın üzerindeki otele sirayet ederek, otelin bir cephesini tutuşmasına neden oldu Otelin bir cephesi alev alev yandı Otelden dumanların yükselmesi üzerine, çalışanlar ve müşteriler hızlı bir şekilde tahliye edilirken, otelin teras katında 3 kişi mahsur kaldı. Alevleri görenler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine birçok ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi. Mahsur kalanları itfaiye kurtardı İhbar üzerine gelen polis ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak vatandaşları uzaklaştırırken, itfaiye ekipleri ise bir taraftan yangına müdahale ederken, bir taraftan da mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler merdivenli araç yardımıyla terasta kalanları aşağıya indirerek sağlık ekiplerine teslim etti. “Kablolar çarpmış oradan yangın çıkmış galiba” Yangın anının anlatan bir vatandaş, “Ben geziyordum, dumanlar çıktı. Orada patlamalar oldu. Ambulans ve itfaiyeyi çağırdılar. İtfaiye söndürmeye çalıştı ama yarıya kadar yandı. İnsanlar panikle kaçışmaya çalıştı, biz arkadaşlarımla kurtarma çalıştım ama yetişemedik. Mahsur kalanları kurtarıp onları götürdüler. Galiba elektrikten olmuş, kablolar çarpmış oradan yangın çıkmış galiba” dedi.

Vatandaşlar film izler gibi yangını izledi Taksim Meydanındaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında kontrol altına alınarak kısa sürede söndürüldü. Öte yandan, oteldeki yangını bazı vatandaşlar film gibi seyrederken, bazıları ise cep telefonuna kaydetti.

Ekipler yangının çıkış sebebini araştırmak için çalışma başlattı.

