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17 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Taksim’de aralıklı kar yağışı sürüyor

Taksim’de aralıklı kar yağışı sürüyor

Kar yağışı görüntüleri

Kubbe Kar Yağışı 

-Taksim Cami
-İstiklal Caddesi
-detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Taksim’de kar yağışı yerde tutmazken Taksim Camii’nin kubbesi beyaza büründü. Sıcaklıkların düşüşe geçmesiyle beraber özellikle İstanbul ve çevresinde başlayan kar yağışı sabah saatlerine kadar devam etti. İstanbul’un Kuzey, iç ve batı kesimlerinde aralıklı olarak yağış etkisini sürdürdü. Taksim Meydan’ı ve İstiklal Caddesi’nde sokaklar kar tutmazken, binaların üstü ile yapımı devam eden Taksim Camii’nin Kubbesi beyaza büründü. Sokağa çıkma kısıtlamasına denk gelen kar yağışı Beyoğlu’nun boş caddelerinde eşsiz bir görüntü oluşturdu.
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