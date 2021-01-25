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25 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Taksim’de “alüminyum folyolu” hırsıza suçüstü kamerada

Taksim’de “alüminyum folyolu” hırsıza suçüstü kamerada

Hırsızın gelmesi

Akalan Diyalog Alüminyum Folyo Hırsız Alüminyum 

-Eşyaları alması
-Kabine geçmesi
--Aktüel kamera-
-Hırsızın eşyaları koyduğu folyo
-Çalışanın folyo poşeti anlatması
-Yakalanan hırsızın itirafları
-Sorumlu ile arasında geçen diyalog
-Hırsızın gözaltına alınması
-Emniyete götürülmesi
-Genel ve Detay

( İSTANBUL ) - (Özel)- İstiklal Caddesi’ndeki spor mağazasına giren hırsız çalışanlar tarafından suçüstü yakalandı- Polise teslim edilen şahıs, mağaza sorumlusuna serbest bırakılması için adeta yalvardı İSTANBUL

- Taksim İstiklal Caddesi üzerindeki bir spor mağazasında akıl almaz bir hırsızlık olayı yaşandı. Yabancı uyruklu bir şahıs, sırt çantasına koyduğu alüminyum folyolu poşet ile hırsızlık yapmaya çalıştı. Alarm çalmasın diye çaldığı ürünleri bu poşetin içerisinde yerleştiren hırsız, mağaza çalışanlarının dikkati sonucu yakalandı. Hırsızlık anları kameralara yansırken, yakalanan hırsız mağaza sorumlusuna yalvararak serbest bırakılmasını istedi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıs emniyete götürüldü. Olay, cuma günü saat 14.30 sıralarında Taksim İstiklal Caddesi üzerinde bir spor mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yabancı uyruklu bir şahıs, sırt çantası ile bir mağazaya girerek diğer müşteriler gibi kıyafet bakmaya başladı.
Kıyafetleri seçen şahıs soyunma kabinine doğru gitti. Şahıs kabinde aldığı eşyaları çantasındaki alüminyum folyolu poşetin içerisine attı. Şahıs mağazadan çıkmaya çalışırken mağaza görevlileri tarafından kıskıvrak yakalandı. Hırsızlık anları ise mağazanın güvenlik kameralarına yansıdı. “Cezanı adalet verecek, hukuk verecek” Yakaladıkları hırsızı mağazanın alt katına götüren sorumlular, “neden yaptın” diye sordu. Hırsızın, “Yaptım bir yanlış, özür dilerim. Vallahi bir daha olmayacak. İhtiyacım vardı o yüzden yaptım. Sizde zaten dövdünüz beni cezamı verdiniz. Hasta anam var” diyerek serbest bırakılmasını istedi. Sorumlu ise, “Cezanı adalet verecek, hukuk verecek” diye cevap verdi. Sorumluların sorgulamalarının ardından Azerbaycan uyruklu olduğu öğrenilen Nizami Baghirov (26) İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğüne bağlı B Bölge Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. (DCC-YM-
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