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13 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi’nde yangın paniği

Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi’nde yangın paniği

İtfaiye ekiplerinden görüntü

Yangın Paniği 

-Ekiplerin çalışmasından görüntü
-Dumandan görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL )- Elektrik kablolarından çıkan yangın paniğe yol açtı İSTANBUL

- Taksim Meydanı’nda bulunan Cumhuriyet Sanat Galerisi’nde yangın paniği yaşandı. Elektrik kablolarından çıkan yangın büyümeden kısa sürede söndürüldü.Yangın sabah 09.00 sıralarında Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi’nde meydana geldi. Elektrik panosundan çıkan yangın paniğe yol açtı. İhbar üzerine kısa sürede itfaiye ekipleri olay yerine geldi.İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede büyümeden söndürüldü.Yangın nedeniyle galeri içerisinde yoğun duman oluştu. Ekipler dumanın tahliye ederken yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlatıldı.
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