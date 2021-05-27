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27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Taksim Camii yarın ibadete açılıyor

Taksim Camii yarın ibadete açılıyor

Taksim Camii Arşiv

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Seccade Kapalı Alan Kubbe Konferans Kültür Sanat 


- Temeli 2017 yılında atılan Taksim Cami, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı törenle yarın ibadete açılıyor. Tarihi açılış için tüm hazırlıklar tamamlandı. Beyoğlu’nda yarım asırlık hayal gerçek oluyor. Mimarlığını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin Mimarı Şefik Birkiye ile Selim Dalaman’ın yaptığı Taksim Camii, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı törenle yarın ibadete açılıyor. Tarihi açılış için tüm hazırlıklar tamamlandı. Açılış için özel platform kuruldu. Korona virüs salgınına karşı gerekli tüm tedbirler de alındı. Törene katılacak vatandaşların sosyal mesafe kuralına uygun şekilde ibadet edebilmesi için gerekli düzenlemeler yapıldı. Ayrıca, belediye ekipleri açılış günü vatandaşlara seccade, maske ve dezenfektan dağıtacak. Taksim Camiini ziyaret eden Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, açılış öncesi yapılan son hazırlıkları yerinde inceledi. Kültür sanat etkinliklerine de ev sahipliği yapacak Temeli 2017 yılında atılan Taksim Cami 2 bin 482 metrekarelik alanda inşa edildi. 9 metre 45 santimetre yüksekliği ile Türkiye'deki en yüksek mihraplardan birine sahip olma özelliğini taşıyan caminin, kapalı ibadet alanında 2 bin 250 kişi aynı anda namaz kılabilecek. Ana girişi ile birlikte toplamda 4 girişi bulunan Taksim Camii’nin zemin üstü bina yüksekliği 20.70 metre, ana kubbe yüksekliği 9.6 metre, çapı ise 28 metre olarak tasarlandı. 12 bin 574 metre kare toplam kapalı alanı olan camide 165 araçlık 3 katlı otopark da bulunuyor. Taksim Camiinin girişi, abdesthaneleri, zemini ve tavanında 8 köşeli Selçuklu motiflerine de yer verildi.
Cami ibadetin yanı sıra konferans ve sergi salonları gibi alanlarıyla da kültür sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak. (ZA-
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