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28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Taksim Camii'ne yoğun ilgi

Taksim Camii'ne yoğun ilgi

Caminin avlusunda abdest alan vatandaşlar

Yabancı Turist Allah Cep Telefonu 

-Camide namaz kılan vatandaşlar
-Selfie çekilenler
-Camiyi cep telefonu ile çekenler
-Röportaj

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Cuma namazı ile birlikte ibadete açılan Taksim Camii'ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Hem yerli hem de yabancı turistler camiyi ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla birlikte Taksim Camii Cuma namazı ile birlikte ibadete açıldı. Açılıştan sonra yerli ve yabancı turistler camiye yoğun ilgi gösterdi. Bazı vatandaşlar cami içinden fotoğraf çekerken, bazıları da namaz kıldı. Camii ziyaretine gelen vatandaşlardan Yusuf Demir “Allah’a şükürler olsun ki 156 yıldır buraya giremedikleri Cenab-ı Allah’ın izniyle inşallah noktasına kadar yad edeceğiz sıra Filistin’in başına inşallah” dedi.
(OFY-ZA-
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