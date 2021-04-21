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21 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Taksim Camii mahyalar ile süslendi

Taksim Camii mahyalar ile süslendi

Taksim Camiinden görüntü

İnşaat Alanı Cami İnşaatı Mahya Irak 

-Mahyalardan görüntü
-Çevreden detay ve genel görüntü

( İSTANBUL -DRONE)- Taksim Camiindeki “Hoş Geldin Şehr-i Ramazan” mahyası drone ile görüntülendi İSTANBUL

- Taksim’de yapımı devam eden ve açılışına kısa bir süre kalan Taksim Camiinin minarelerine Ramazan ayının önemini anlatan mahyalar asıldı. Taksim Camisindeki ‘Hoş Geldin Şehri Ramazan’ mahyası drone ile havadan görüntülendi. Taksim Meydanı'nda temeli 17 Şubat 2017'de atılan, yaklaşık 2 bin 482 metrekare arsa alanına ve 16 bin 220 metrekare inşaat alanına sahip cami inşaatında sona gelindi. Açılışına kısa bir süre kalan Taksim Camisinin minarelerine Ramazan ayının önemini anlatan mahyalar asıldı. ‘Hoş geldin Şehr-i Ramazan’ yazılı mahyalar görenleri kendine hayran bıraktı. Akşam drone ile görüntülenen Taksim Camisindeki mahyalar ve İstanbul manzarası kartpostallık görüntüler oluşturdu. (DH- MB-
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