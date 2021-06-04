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4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Taksim Camii cuma namazında doldu taştı

Taksim Camii cuma namazında doldu taştı

Taksim Camii hutbesi

Yabancı Turist Kalaba Cuma Namazı Alabalık Cep Telefonu 

-Camiye gelen vatandaşlar
-Kağıt namazlık dağıtılması
-İçerideki cemaat
-Dışarıdaki cemaat
-Turistlerin cep telefonu ile görüntü alması
-Genel ve detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz hafta açılışı yapılan Taksim Camii cuma namazında adeta doldu taştı. İçeride yer bulamayan vatandaşlar dışarıda dağıtılan kağıt namazlıklarda Taksim Meydanı’nda namaz kıldı. Taksim Camii'nde açılışın ardından ilk cuma namazında yoğunluk yaşandı. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği cami, cuma namazında doldu taştı. Pandemi nedeniyle sosyal mesafeye dikkat edilerek saf tutulan caminin içerisin kısa sürede doldu. Caminin dışında da kağıttan namazlıklarını alan vatandaşlar, Taksim meydanında namaza durdu. Namaz sırasında artan kalabalık, Taksim’i ziyarete gelen yabancı turistlerinde ilgisini çekti. Bazı turistlerin cep telefonu kameraları ile Taksim Cami'ni ve cemaati kayda aldı.
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