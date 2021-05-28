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28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Taksim Camii bugün ibadete açılıyor

Taksim Camii bugün ibadete açılıyor

ARŞİV

Seccade Taksim Camii Kapalı Alan Konferans Kültür Sanat 

-Taksim Camiden görüntüler
-Erdoğan'ın yıllar önce taksim camiinin yerini göstermesi

( İSTANBUL ) --Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılacak İSTANBUL

- Temeli 2017 yılında atılan Taksim Camii, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla bugün ibadete açılıyor. Mimarlığını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin Mimarı Şefik Birkiye ile Selim Dalaman’ın yaptığı Taksim Camii, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla bugün açılıyor. Temeli 2017 yılında atılan Taksim Camii 2 bin 482 metrekarelik alanda inşa edildi. 9 metre 45 santimetre yüksekliği ile Türkiye'deki en yüksek mihraplardan birine sahip olma özelliğini taşıyan caminin, kapalı ibadet alanında 2 bin 250 kişi aynı anda namaz kılabilecek. Ana girişi ile birlikte toplamda 4 girişi bulunan Taksim Camii’nin zemin üstü bina yüksekliği 20.70 metre, ana kubbe yüksekliği 9.6 metre, çapı ise 28 metre olarak tasarlandı. 12 bin 574 metre kare toplam kapalı alanı olan camide 165 araçlık 3 katlı otopark da bulunuyor. Taksim Camii'nin girişi, abdesthaneleri, zemini ve tavanında 8 köşeli Selçuklu motiflerine de yer verildi.
Cami ibadetin yanı sıra konferans ve sergi salonları gibi alanlarıyla da kültür sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak. Öte yandan açılış için alana özel platform kuruldu. Törene katılacak vatandaşların sosyal mesafe kuralına uygun şekilde ibadet edebilmesi için düzenlemeler yapıldı. Açılışta belediye ekipleri vatandaşlara seccade, maske ve dezenfektan dağıtacak.
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