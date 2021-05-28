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28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Taksim Camii açılışı öncesi son hazırlıklar

Taksim Camii açılışı öncesi son hazırlıklar

Hazırlıklar

Polis Seccade Sparta Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri 

-Polisler
-Ekranlar ve kıble yönleri
-Seccadeler
-Gül suyu serpiştirilmesi

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılışı gerçekleştirilecek olan Taksim Camii için hazırlıkları tamamlandı. LED ekranların kurulduğu meydanda vatandaşlar için yerlere kıble yönü belirtilerek seccade dağıtıldı. Özel harekat polisleri ise çatılarda konuşlandırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılışı gerçekleştirilecek olan Taksim Camii için hazırlıkları tamamlandı. Cuma namazı kılınmasının ardından ibadete açılacak olan cami için polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı. Özel harekat polisleri ise camiyi gören binaların çatısına konuşlandırıldı. Öte yandan camiye pandemi nedeniyle sınırlı sayıda insan alınması nedeniyle meydanda tören için LED ekranlar kuruldu. Basın mensuplarının töreni takip edebilmesi için de platform oluşturuldu. Vatandaşların namaz kılması için ise yerlere kıble yönü belirtilerek seccade dağıtıldı. Ayrıca meydana getirilen Isparta Belediyesinin kamyonetinden ise çevreye hortumla gül suyu serpiştirildi. Cami açılışına gelen vatandaşlar ise cep telefonlarıyla camiyi görüntüledi.
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