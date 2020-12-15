Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
- Taksiden 1 kilo uyuşturucu çıktı

- Taksiden 1 kilo uyuşturucu çıktı

Uygulama noktası

Polis Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Polis Ekipleri 

-Araçtaki aramalar
-Uyuşturucudan detaylar

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde uygulama noktasında durdurulan bir araç içerisinde 1 kilo 25 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri tarafından uygulama noktası oluşturuldu. Uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında oluşturulan uygulama noktasında şüpheli bir taksiyi durduran ekipler, araçta 2 adet vakumlu poşet içerisinde 1 kilo 25 gram Bonzai (Sentetik Kannabinoid) maddesi ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 605 lira para ele geçirdi. Konu ile ilgili M.G. ve R.H. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemleri devam ederken, polis ekipleri de uyuşturucu ile mücadelelerini kararlılıkla devam ediyor. (HG-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement