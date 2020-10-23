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23 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Taksiciden kadın müşteriye şok tehdit: “Seni gebertirim kadın”

Taksiciden kadın müşteriye şok tehdit: “Seni gebertirim kadın”

Taksici ile müşteri arasındaki tartışma anları

Taksi Şoförü Metrobüs Durağı Mobil Uygulama Taksi Ücreti Cep Telefonu 

-detaylar

( İSTANBUL )- Kadın müşterinin sigara isteğine sinirlenen taksici çılgına döndü-Yaşanılan tüm anlar kadın müşterinin cep telefonu kamerasında İSTANBUL

- Esenyurt’tan taksiye binen bir kadın müşteri, Küçükçekmece’ye gitmek isteyince taksi şoförü yoğun trafikten dolayı metrobüse bırakmayı teklif etti. Buna sinirlenen müşteri takside sigara içmeye kalkınca ortalık karıştı. Taksicinin, kadın müşteriyi ölümle tehdit ettiği anlar kadının cep telefonu kamerasına yansıdı.Olay, geçtiğimiz çarşamba günü Esenyurt’ta meydana geldi. Bir mobil uygulama üzerinden taksi çağıran kadın müşteri, gelen taksiye binip Küçükçekmece’ye gitmek istedi. Taksi sürücüsü Mehmet isimli şahıs ise akşam dönüş trafiğine yakalanacağını söyleyerek, müşteriyi metrobüse bırakmaya ikna etmeye çalıştı. Bu sırada taksi içerisinde sigara içmek isteyen müşteri ile taksici arasında tartışma çıktı.“Seni gebertirim kadın”Hem gideceği adrese gidemeyip hem de sigara içilmesine izin verilmeyen müşteri bu anları telefonu ile kayıt altına almaya başladı.
Bu durumu gören taksi sürücüsü, genç kadını tehdit edip, “Gebertirim seni, telefonunu kırarım, Allah belanı versin,” diye hakaretlerde bulundu. Bu durum sonrası "Sigara içmeme izin vermiyorsan beni gideceğim yere götürmek zorundasın" diyen genç kadının bu istediği de taksici tarafından reddedildi. Haramidere metrobüs durağına götürülen genç kadın burada bırakıldı. 15 TL tutan taksi ücretini de talep eden taksici, ücretini alamayınca hakaretlerine devam etti. Bu sırada polisi arayan taksici kadından şikayetçi oldu. Taksiden inen genç kadın ise başka taksiye binerek olay yerinden uzaklaştı.İki tarafta şikayetçiYaşanan olay sonrası taksi sürücüsünün izinsiz görüntüsünün çekilmesi ve parasını alamamaktan dolayı şikayetçi olacağı öğrenilirken, kadın müşterinin de karakola gidip şikayetçi olduğu öğrenildi. Yaşanan olaylar ise kadının cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
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