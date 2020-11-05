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05 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Taksiciden artan virüs vakalarına karşı brandalı önlem

Taksiciden artan virüs vakalarına karşı brandalı önlem

taksi durağı

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-taksi şoförü araç temizliği detay
-taksi branda detay
-şoför ve taksi branda detay
-müşteri para alışverişi
-röportaj
-taksi hareket detay

( BARTIN ) BARTIN

- Bartın’da taksi şoförü Şafak Ceylan artan korona virüs vakalarına karşı, aracında şoför koltuğu ile yolcuların oturduğu koltukların arasını branda ile ayırarak önlem aldı. Bartın’da taksicilik yapan Şafak Ceylan, artan korona virüs vakalarına karşı aracında brandalı önlem aldı. Her seferden sonra aracını dezenfekte ederek temizleyen Ceylan, müşterili yolculuklarda teması sıfıra indirmek için şoför bölümünü branda ile çevreledi. Aracının şoför koltuğu çevresini şeffaf brandayla kapatıp yolcularla arasına mesafe koyan Ceylan, taksi ücreti için para alışverişini brandaya açtığı bölmeden gerçekleştiriyor. Taksi şoförü Ceylan kendilerini ve müşterilerini vakalardan korumayı hedeflediklerini kaydederek, “Biz burada ticari taksi esnafıyız. Artan vakalar ve çoğalan hastalıklardan dolayı kendimiz için ve müşterilerimiz için bir arkadaşımızla beraber önlem almaya karar verdik. Böyle bir branda ortamını hazırladık. Rahatız, huzurluyuz, müşterilerimiz memnun. Güzel bir şey oldu hem kendimiz için hem de müşterilerimiz için” dedi.
Branda uygulamasını gören müşterilerinde ilk başta şaşırdıklarını söyleyen Ceylan, “Abi bu ne? Bu nasıl bir şey? Çok güzel, çok başarılı, ilk defa görüyorum böyle bir şey diyenler var. Mutlular, oh diyorlar. Onlarda rahat bir nefes aldılar yani.” İfadelerinde bulundu.
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