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06 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Taksi tabelasında uyuşturucu ticaretini jandarma engelledi

Taksi tabelasında uyuşturucu ticaretini jandarma engelledi

-Şahısların sağlık kontrolünden çıkarılması

Uyuşturucu Ticareti Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Metamfetamin Harekete Geç 

-Hastaneden detaylar

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda taksinin tavanındaki taksi tabelasına gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, iki kişinin Mersin'den Kayseri'ye taksiyle uyuşturucu getireceği ihbarı üzerine harekete geçti. Operasyon düzenleyen ekipler, güvenlik tedbiri alan ekipler, aracı durdurarak arama yaptı Yapılan aramada aracın tavanında bulunan taksi tabelasının içine gizlenmiş 450 gram metamfetamin ve 10 gram sentetik esrar ele geçirdi. Takside bulunan G.Y. ve Z.Y. de gözaltına alındı. Gözaltına alınan iki kişi geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından karakola götürüldü.
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