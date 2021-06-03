Taksi beklerken bindiği otomobilde hayatının şokunu yaşadı

-Ambulansa alınması

-Çocukların itfaiye aracına bindirilmesi

-Kaza şokunu yaşayan vatandaştan görüntü

-Kazaya karışan otomobilden görüntü

-Genel ve detay



( KOCAELİ ) -- Kontrolden çıkan otomobil bariyere girdi: 1 ağır yaralı- Kazadan korkan çocuklar itfaiye aracında sakinleştirildi KOCAELİ



- Kocaeli’nin Gebze ilçesinde D-100 Karayolu’nda seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı. Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Barış Mahallesi D-100 Karayolu Ankara istikameti üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 53 ABC 211 plakalı otomobil sürücüsü Abdullah Ş., Çayırova ilçesinde bir taksi durağında bekleyen vatandaşı yardım etmek amacıyla otomobiline aldı. Daha sonra 2 torunu ve aracına aldığı vatandaş ile birlikte D-100 Karayolu üzerinde seyir halinde olan Abdullah Ş., bir süre sonra direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bunun ardından otomobil bariyerlere çarptı. Çarpışmanın etkisiyle sürücü Abdullah Ş., aracının içinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, yaralanan sürücüyü sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü ambulansla Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Otomobilde bulunan çocuklar ve vatandaş ise kazadan yara almadan kurtuldu. Kazanın şokunu uzun süre üzerlerinden atamayan çocuklar, bölgeye sevk edilen itfaiye aracına alınarak sakinleştirildi. Daha sonra sakinleşen çocuklar, polis otosuyla götürülerek ailesine teslim edildi. Taksi beklerken bindiği otomobille kaza yapan vatandaş ise, uzun süre şoku üzerinden atamadı. Hastanede tedavi altına alınan otomobil sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. (MU-GY-

