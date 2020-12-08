Taksi 30 lira, polis 3150 lira yazdı

-çevrilen araçlar,

-taksi ile yakalanan şahıs, işlem yapılması,

-uyuşturucudan aranan kadın,

-ekipler,

-detaylar



( BURSA -ÖZEL)- Kısıtlamada taksi ile yolculuk pahalıya patladı- Uyuşturucu bulundurmaktan araması olan bir kadın da polis tarafından gözaltına alındı- Bursa'da sabaha kadar sokak ve caddelerde denetim yapan polisler, yasağa uymayanlara 3150 lira ceza kesti BURSA



- Bursa Polisi, korona virüsle mücadele kapsamında gece 21.00'de başlayarak sabaha kadar kısıtlama kontrolü yaptı. Şehrin bir çok noktasında uygulama yapan ekipler kısıtlamaya uymayan 118 kişiye ceza yazdı. Kısıtlamaya rağmen taksi ile evine gitmek isteyen bir kişi hakkında 3150 lira ceza tutanağı tanzim edilirken, yine taksi ile uyuşturucu almaya gelen bir kadın ise uyuşturucu bulundurmak suçundan hakkında yakalama kararı olduğu için hem gözaltına alındı hem de 3150 lira cezaya çarptırıldı. Bursa Polisi, sabaha kadar denetimlerini sürdürdü. Gece 21.00'de başlayan kısıtlama ile birlikte özellikle İzmir, Ankara ve İstanbul yolu üzerindeki kontrol noktalarındaki tüm araçlar tek tek kontrol edildi. Ankara Yolu üzerinde bir taksi ile yolculuk yapmak isteyen Ferdi K. isimli şahıs taksiciye 30 lira, polislerin tutanağı ile 3150 lira ceza ödemek zorunda kaldı. Öte yandan Yıldırım ilçesi Hacıvat Mahallesi'ne taksi ile uyuşturucu almaya geldiğini söyleyen 40 yaşındaki S.A. isimli bir kadın da polisler tarafından gözaltına alındı. Bursa 8.Asliye Ceza Mahkemesi tarafından hakkında uyuşturucu satın almak ve kullanmak suçundan yakalama kararı bulunan S.A.'ya da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için 3150 lira para cezası uygulandı. S.A. daha sonra Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Trafik, asayiş, terör ve polis merkezi ekiplerinin sabaha kadar devam eden yol kontrollerinde kısıtlamaya uymayan 118 kişiye 371 bin 700 lira ceza tutanağı düzenlendi.





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