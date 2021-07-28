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Taklitçilere polis baskını
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28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Taklitçilere polis baskını

Taklitçilere polis baskını

depodan detay

( KOCAELİ )-Deterjan taklitlerinin yapıldığı depoya operasyon düzenlendi-12 ton toz deterjanın ele geçirildiği depodan, çok sayıda taklit poşet de çıktı KOCAELİ

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- Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bazı toz deterjan markalarının taklitlerinin bulunduğu depoya polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında 12 ton toz deterjan ve çok sayıda taklit poşet ele geçirildi. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, taklit ürünler ile mücadele kapsamında İzmit ilçesindeki bir depoda bazı toz deterjan markalarının taklitlerinin bulunduğunu tespit etti. Söz konusu adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, 2 şüpheliyi yakaladı. Depoda yapılan aramalarda ise toplamda 1420 paket dolu deterjan, 345 adet taklit poşet olmak üzere yaklaşık 12 ton toz deterjan ele geçirildi. Şahısların, İstanbul'dan tedarik ettikleri toz deterjanı bahse konu depoda taklit ambalajlar ile paketleyerek piyasaya sürdükleri tespit edildi. Yakalanan şahıslar hakkında "6769 Sınai Mülkiyet Kanununa Muhalefet" suçu kapsamında adli işlem başlatıldı.
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