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19 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Taklit ürün operasyonunda 6 milyonluk ürün ele geçirildi

Taklit ürün operasyonunda 6 milyonluk ürün ele geçirildi

Operasyon görüntüleri

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Taklit Ürün Lyon Akalan Osmanpaşa 


- İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğünce ‘6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa Muhalefet’ suçuna ilişkin yürütülen operasyonda yaklaşık 6 milyon 500 bin liralık ürün ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlilerince ‘6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa Muhalefet’ konusu ile ilgili yapılan çalışmalar kapsamında 24 Kasım tarihinde Gaziosmanpaşa’da bulunan bir adreste taklit ürün satışının yapılması ile ilgili operasyon düzenlendi.
Arama kararı nedeniyle düzenlenen operasyonda, 13 bin 37 çift ayakkabı, 198 bin 820 yarı mamül ile aksesuar ve 4 bin 560 metre şerit etiket olmak üzere piyasa değeri yaklaşık 6 milyon 500 bin liralık ürün ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 1 şüpheli hakkında ‘6769 Sayılı Kanuna Muhalefet’ suçundan adli işlem yapıldı.
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