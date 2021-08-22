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Taklalar atan otomobil direğe çarparak durabildi: 1 yaralı
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22 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Taklalar atan otomobil direğe çarparak durabildi: 1 yaralı

Taklalar atan otomobil direğe çarparak durabildi: 1 yaralı

Detaylar

İlk Müdahale Hastane Karya Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-Olay yeri
-Ekiplerin incelemesi
-Detaylar

( SAKARYA ) SAKARYA

- Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde kontrolden çıkarak taklalar atan otomobil refüjdeki direğe çarptı. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı. Kaza, Adapazarı ilçesi D020 Karayolu Dağdibi Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Muhammet İ. idaresindeki 54 ZL 512 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taklalar atarak refüjdeki direğe çarparak durabildi. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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