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09 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- Takla otomobilden ağır yaralı kurtarılan adam hayatını kaybetti

- Takla otomobilden ağır yaralı kurtarılan adam hayatını kaybetti

Kaza yapan otomobilden farklı açılardan görüntü

İlk Müdahale Hastane Jandarma Ağır Yaralı Direksiyon 

-İtfaiye ve jandarma ekiplerinden görüntü
-Sağlık ekiplerinden görüntü
-Yaralıların otomobilden çıkarılmasından görüntü

( DENİZLİ ) DENİZLİ

- Denizli’de takla atarak karşı şeride geçen otomobilde 5 kişi yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 29 yaşındaki adam hayatını kaybetti. Olay, Tavas ilçesi Tavas-Muğla karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Emre Mustafa O., idaresindeki 06 HZJ 76 plakalı otomobili ile seyir halinde iken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan otomobil orta refüje çarpması sonucu taklalar atmasıyla karşı şeride geçerek ters durdu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan 1’i ağır olmak üzere 5 kişiyi çıkarttı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar çevre hastanelere sevk edildi. Kısa süreliğine trafiğe kapatılan yol, kullanılamaz hale gelen otomobilin kaldırılmasıyla normale döndürüldü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 29 yaşındaki Armağan Kozanoğlu’nun yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Emre Mustafa O., Burak K., Ecem S. ve Büşra A.'nın ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (FP-MB-Y)
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