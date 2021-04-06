Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Takla attığı otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

Takla attığı otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

olay yerinden görüntü

Ocaklar Hafriyat Kamyonu Şahit Direksiyon Aydınlatma Direği 

-vatandaştan görüntü
-röportaj görüntüsü

( İSTANBUL -ÖZEL)- Hafriyat kamyonunun sıkıştırdığı otomobil takla atarak yol kenarına savruldu İSTANBUL

- Sultangazi'de hafriyat kamyonunun sıkıştırdığı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek trafik aydınlatma direğine çarptıktan sonra takla attı. Sürücü, takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu. Olay, Sultangazi'de sabah saat 06.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Erdal Tarhan'ın hakimiyetindeki Renault marka araç, hafriyat kamyonunun sıkıştırması sonucu kaza yaptı. Tarhan, kazadan burnu bile kanamadan kurtulurken o anları anlattı. Sürücü Erdal Tarhan, "Az önce kaza yaptık buradan geçen hafriyat kamyonlarının beni sıkıştırması yüzünden bende sağ taraftan kaçarken direğe vurdum ama daha önce de kendim şahit olmuştum. Yine aynı şekilde kamyonun sıkıştırdığı bir otomobil bu bölgede kaza yapmıştı. Ancak bu defa benim başıma geldi. Güzergahta kamera dahi bulunmamakta bu bölge taş ocaklarının olduğu bölge olduğu için hafriyat kamyonları tarafından çokça kullanılıyor. Kamyonlar daha fazla sefer atıp para kazanmak için bizim gibi ufak araç kullanan sürücülerin canını tehlikeye atıyorlar" diyerek tepkisini dile getirdi. (HT-HK-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Murat Göğebakan Foto GaleriMurat Göğebakan Foto Galeri
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement