Takla attığı araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu

-ARAÇTAN GÖRÜNTÜ

-SÜRÜCÜDEN GÖRÜNTÜ

-AMBULANSLARDAN GÖRÜNTÜ



( ZONGULDAK ) ZONGULDAK



- Zonguldak-Ankara karayolu mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybeden araç takla attı. Kazada, araç sürücüsü takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı. Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde Zonguldak-Ankara karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Çaycuma istikametinden Zonguldak istikametine gelen Bayram Y. (50) idaresindeki 67 YA 929 plakalı Tofaş marka aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atıp yolun sağ tarafında bulunan kanalda ters şekilde durabildi. Otomobilde bulunan araç sürücüsü Bayram Y. takla attığı aracın içerisinden burnu bile kanamadan çıktı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri, takla atan aracın sürücüsünü tedbir amaçlı ambulansa aldı. Yaralı sürücü ambulans ile Atatürk Devlet hastanesine kaldırılırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (SÖ-OA



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