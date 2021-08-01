Takla atarak 65 metre gitti, hafif yaralı olarak kurtuldu

--Bariyerler görüntüsü

--Araç detay

--Sürücü ve polis diyalog

--Kaza yeri detay

--Polislerin bariyerleri taşıması

--Genel detaylar



( ANTALYA ) ANTALYA



- Side üst geçidi çıkışında bariyerlere çarparak takla atan otomobil sürücüsü, hurdaya dönen araçtan hafif yaralı olarak çıktı. Alkollü olduğu gözlenen otomobil sürücüsü, kazanın şokunu atlatır atlatmaz trafik polislerine bagajındaki kutuda bulunan altınlarını sordu.Trafik polisiyle alkol alıp almadığı konusunda diyaloğa giren araç sürücüsü, çok az alkol aldığını söyleyince ilginç bir diyalog yaşandı. Hastanede yapılan kontrolde 2.00 promil alkollü olduğu belirlenen şahsın sürücü belgesine 56 ay el konuldu ve para cezası uygulandı. Kaza, Antalya-Alanya D-400 Karayoluna meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavgat Çevreyolunda Antalya istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki Volkan Doğruöz’ün kullandığı 07 LA 744 plakalı otomobil, Manavgat Batı Side Köprülü Kavşağı çıkışında çelik bariyerlere çarparak bariyerleri söktü. Yaklaşık 70 metre takla atarak sürüklenen ve arka sol tekeri kopan otomobil hurdaya döndü. Alkollü olduğu gözlenen araç sürücüsü şans eseri kazayı hafif yaralı olarak atlattı. “Trafik polisiyle alkol diyaloğu” Alkollü sürücü 112 sağlık ekibinin yaptığı müdahalenin ardından aracının başına dönerken, trafik polisleriyle ilginç bir diyalog yaşadı. Volkan Doğruöz’ün aracın bagajında kutu içerisinde altınları olduğunu söylemesinin ardından bagajı kontrol eden polisler altın kutusunu buldu. Volkan Doğruöz, Trafik Polisinin ‘Alkol aldın mı’ sorusuna ‘Az bir şey’ demesi üzerine trafik polisi ‘Hayatımda hiç içmedim diyorsun yani. Cumadan Cumaya diyorsun” şeklinde konuştu.

Trafik Polisleri, alkollü sürücüye altınların bulunduğu kutuyu olay yerine gelecek olan babasına vereceklerini söylerken, Volkan Doğruöz’ün hastanede yapılan kontrolde 2.00 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücü belgesine 6 aylığına el konulan Doğruöz’e bin 318 TL’de para cezası uygulandı. (EA-

