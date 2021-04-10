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10 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Takla atan tır 3 saat yolu ulaşıma kapattı

Takla atan tır 3 saat yolu ulaşıma kapattı

Drone ile havadan kaza yeri görüntüleri

İş Makinesi Bild Akkale Trol 

-Tırın iş makinesi ile çekilmesi
-detay görüntüler

( ÇANAKKALE -DRONE-ÖZEL) ÇANAKKALE

- Çanakkale’nin Yenice İlçesi Kalkım Beldesi’nde yokuş aşağı inen tır kontrolden çıktı. Takla atan tır yolu 3 saat trafiğe kaparken, sürücü yaralı olarak kurtuldu. Edinilen bilgiye göre, Balıkesir’in Edremit ilçesinden, Çanakkale’nin Yenice ilçesine gitmekte olan F.D. yönetimindeki 10 LN 555 plakalı tır Deve Boynu rampalarında yokuş aşağı inerken kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan tır taklalar atarak sürüklendi. Sürüklenen tır yaklaşık 50 metre sonra yol üzerinde dorsesi ile birlikte yan bir şekilde durabildi. Sürücü araç içinde hafif yaralı olarak kurtarıldı. Kaza sebebiyle trafiğe kapanan Edremit Yenice karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Bölgede bulunan bir maden işletmesinden getirilen iş makinesi ile yol yaklaşık 3 saat sonra tekrar trafiğe açıldı. Yolu kapatan tır iş makinesi ile yol kenarına güçlük ile çekildi. Yol daha sonra tek şerit üzerinden Jandarma’nın kontrollü geçiş vermesiyle kısmen açıldı. Tır sürücüsü F.D. tedavi için Edremit Devlet Hastanesine sevk edildi. (EME-
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