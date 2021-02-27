Takla atan taksiden burnu bile kanamadan çıktı

-Takla atan taksi



( BURSA ) BURSA



- Bursa’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attığı ticari taksi mahalle sakinlerini korkuttu. Olay dün gece Çekirge Mahallesi Mustafa Sokak ve Keçeci Çıkmazı kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 16 T 1031 plakalı ticari araç şoförü Mustafa Y. yokuş aşağı indiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Şoför Mustafa Y. kazayı yara almadan atlatırken, gürültüyle camlara fırlayan mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı. Kaza sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri tedbir amaçlı taksiciyi ambulansa alırken, yol kısa süreliğine trafiğe kapandı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.



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