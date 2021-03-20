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20 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Takla atan otomobilden hafif yaralı kurtuldular

Takla atan otomobilden hafif yaralı kurtuldular

Yaralıların ambulansla hastaneye gelişleri

Acil Servis Polis Hastane Polis Ekipleri Direksiyon 

-Kaza yerinden takla atan otomobil
-Polis ekibi
-Kazazede yakınları

( KONYA ) KONYA

- Konya’nın Kulu ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ve iki çocuğu kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu.Kaza, saat 17.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kozanlı Mahallesi istikametinden Kulu’ya gelmekte olan F.E. (37) idaresindeki 42 R 6626 plakalı Renault marka otomobil, ilçeye 4 kilometre kala sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi. Kazada otomobil sürücüsü ve çocukları B.E. (9) ve M.E. (3) hafif yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralı olan sürücü ve çocukları ambulansla kaldırıldıkları Kulu Devlet Hastanesi acil servisinde yapılan müdahalelerin ardından taburcu edildi.Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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