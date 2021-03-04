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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu

Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu

takla atan otomobil

Polis Bild Polis Ekipleri Trol 

-polis ekipleri

( BARTIN ) BARTIN

- Bartın’da kontrolden çıkan otomobil takla attı. Otomobil sürücüsü takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı. Safranbolu kavşağından Özel İdare kavşağına seyir halinde olan 74 DG 804 plakalı Hyundai marka otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki refüje çarpıp takla attı. Otomobil sürücüsü E.C. kazayı burnu bile kanamadan atlattı. Kaza sonrası bölgeye trafik ekipleri sevk edilirken kapanan yol takla atan aracın çekiciyle kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. (BB-
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