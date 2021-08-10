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- Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı
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10 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
- Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

- Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

-Kaza yerinden detaylar

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--Takla atan otomobilden detaylar
--Polis ekiplerinden detaylar
--Sağlık ekiplerinden detaylar

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, takla atan otomobil hurdaya dönerken sürücüsü yara almadan kurtuldu. Edinilen Bilgiye göre, ilçeye bağlı Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, M.B. idaresindeki 38 EL 103 plakalı Volkswagen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybolması sonrasında orta refüje çarparak takla attı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, otomobilin sürücüsü burnu bile kanamadan kazayı atlattı. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemleri alırken, hurdaya dönen otomobil çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (EK-TB-
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