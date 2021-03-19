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19 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Takla atan otomobilden anne-oğul yara almadan kurtuldu

Takla atan otomobilden anne-oğul yara almadan kurtuldu

İtfaiye gelirken

Jandarma Bild Direksiyon Trol 

-Kazalı otomobilde itfaiye tedbir alırken
-Otomobilden detaylar
-Polislerden detaylar
-Ambulanstan detaylar

( KIRIKKALE ) KIRIKKALE

- Kırıkkale'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil, bariyerlere çarpıp takla attı. Kazadan sürücü ve annesi yara almadan kurtuldu. Kaza, Kırıkkale-Ankara D-200 kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kerem T. idaresindeki 26 DM 465 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarpıp takla attı. Kazada yara almadan kurtulan sürücü Kerem T. (39) ile annesi Yüksel T. (65) ambulansta bir süre müşahede altında tutuldu. İtfaiye ekipleri ise kazalı otomobilin yanma riskine karşı aküsünü söküp tedbir aldı. Polis ve jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
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