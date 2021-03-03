- Takla atan otomobil karşı şeritteki araçlara çarptı: 2 yaralı

-Yaralı ve müdahale

-Ambulanslar, itfaiye aracı ve jandarma araçları

-Yoldan geçen araçlar

-Jandarma ekipleri

-Genel ve detay görüntüler



( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybeden otomobil, karşı şeritte seyir halinde olan araçlara çarptı: Kazada 2 kişi yaralandı Alınan bilgilere göre Siverek istikametinden Şanlıurfa yönüne seyir halinde olan Selahattin Akdemir yönetimindeki 70 EY 937 Golf markalı otomobil Ediz kırsal mahallesi yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarptıktan sonra takla attı. Karşı şerite geçen otomobil, Şanlıurfa istikametinden Siverek yönüne seyir halinde bulunan Mehmet Eren yönetimindeki 34 GC 7396 plakalı Renault markalı otomobile yandan çarparak, Hasan Yıldızlar yönetimindeki 34 KL 3486 plakalı Mercedes markalı Tır’a çarparak durdu. Kaza takla atan otomobil sürücüsü Selahattin Akdemir ile birlikte, arabada bulunan Esat Atıcı yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar 112 Acil ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Siverek-Şanlıurfa karayolu bir müddet ulaşıma kapanırken, jandarma başka bir kazanın olmaması için önlemler aldı. Kazaya karışan araçlar çekici ile olay yerinde kaldırıldıktan sonra, kara yolları ekiplerince karayolu temizlenerek, ulaşım kontrollü olarak tekrardan sağlandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (MB-SD-



loading...