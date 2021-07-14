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Takla atan otomobil alev alev yanarak kül oldu
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14 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Takla atan otomobil alev alev yanarak kül oldu

Takla atan otomobil alev alev yanarak kül oldu

kullanılmaz hale gelen araçtan farklı açılarda aktuel görüntü

Polis Jandarma Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-yanan arabanın içinden görüntü
-ekiplerden görüntü
-Yanan ayakkabıdan görüntü

( UŞAK )- Kendisini arabadan atan sürücü yanmaktan son anda kurtuldu UŞAK

- Yol kenarındaki şarampole çıkan araç takla attıktan sonra alev alev yandı. Hurdaya dönen otomobil sürücüsü arabadan kendisini atarak yanmaktan son anda kurtuldu. Kaza Uşak - Kütahya karayolu üzerinde Beylerhan Köyü kavşağında meydana geldi. İddialara göre Abdullah Kurmen (52) 64 KV 213 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Şarampole çıkan araç önce takla attı sonrasında da alev aldı. Alev alan araç sürücüsü Kurmen, kendisini son anda arabadan attı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yanan araç itfaiye ekiplerince söndürülürken kazada yaralanan araç sürücüsü sağlık ekiplerince Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazadan dolayı belli bir süre kapanan trafik ekiplerce normale dönerken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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