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Takla atan otobüste hayatını kaybeden genç tıbbiyeli gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı
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9 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Takla atan otobüste hayatını kaybeden genç tıbbiyeli gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Takla atan otobüste hayatını kaybeden genç tıbbiyeli gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden Bilge Toker’e ait resim detayı

Kabristan Meclis Cenaze Namazı Sivil Toplum Yolcu Otobüsü 

-Cenaze törenine ait detaylar
-Baba Hüseyin Toker’in tabutun başında taziyeleri kabul etmesine ait detaylar
-Cenaze törenine ait detaylar
-Anne Hatice Toker ile abla Dr. İlke Toker Önder’in tabutun başındaki detayları
-Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in açıklamaları
-Anne Hatice Toker ile baba Hüseyin Toker’in tabut başındaki detayları
-Cenaze namazına ait detaylar
-Cenazenin kaldırılmasına ait detaylar

( BALIKESİR ) Takla atan otobüste hayatını kaybeden genç tıbbiyeli göz yaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı BALIKESİR

- Balıkesir'de takla atan yolcu otobüsünde hayatını kaybedenlerden 24 yaşındaki Düzce Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi Bilge Toker’in cenazesi, sevenlerinin göz yaşları arasında memleketi Ayvalık’ta toprağa verildi.
Ayvalık’ta Saatli Camii’de ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilen Bilge Toker’in cenazesine ailesi, yakınları, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, siyasî parti ve sivil toplum temsilciler ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Cenazede genç tıbbiyeli Bilge Toker’in annesi Hatice Toker, Ayvalık’ın eski İlçe Tarım Müdürü olan babası Hüseyin Toker, kendisi gibi doktor olan ablası İlke Önder ile eski CHP İlçe Başkanı Ahmet Toker’in göz yaşları adeta sel olup aktı. Kızının tabutuna sarılan anne Hatice Toker’in bu durumu yürekleri dağladı. Cenazeye katılan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Balıkesir’de meydana gelen kazada Ayvalık’ın yüreğinin yandığını vurgulayarak, “Acımız ve üzüntümüz çok büyük” demekle yetindi. Genç kızın cenazesi, kılınan ikindi namazının ardından gözyaşlarıyla ilçe kabristanına defnedildi. (SS-MŞ)
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