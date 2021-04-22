Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Takla atan araçtan yaralıyı belediye çalışanı kurtardı

Takla atan araçtan yaralıyı belediye çalışanı kurtardı

- kaza yerinden ve araçlardan detaylar

İlk Müdahale Hastane Bild Belediye Çalışanı Belediye İşçisi 

-- yaralıyı kurtaran belediye çalışanı ile röportaj

( GAZİANTEP -ÖZEL)- Gaziantep’te iki otomobil çarpıştı, kazada araçlardan biri takla atarak durabildi GAZİANTEP

- Gaziantep’te iki otomobil çarpıştı, kazada araçlardan biri takla atarak durabildi. Takla atan aracın sürücüsünü belediye işçisi kurtardı. Kaza, Şehitkamil İlçesi Fıstıklık Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Erhan Bilecan idaresindeki 27 729 plakalı Citroen marka otomobil karşı yönden gelen 27 FMA 27 plakalı Chevrolet marka otomobil ile çarpıştı. Kazanın etkisiyle Erhan Bilecan’ın kullandığı otomobil takla atarak durabildi. Hafif şekilde yaralanan Bilecan’ı Gaziantep Büyükşehir Belediyesinde çalışan Duran Kocamanbaş araçtan çıkartarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Olayı gören ve yaralıya yardıma koşan Duran Kocamanbaş ise yaşananları anlattı. Kocamnbaş, “Kazadan sonra araçtan çıkarttık sonra çimleri suladığım hortumumda yakındaydı araçtan duman çıkınca müdahale etmek zorunda kaldım. İtfaiye gelene kadar su tutarak söndürdüm” dedi.
Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken kazaya karışan araçlar çekici ile olay yerinden kaldırıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement