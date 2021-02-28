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28 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Takla atan araçtan sağ çıktı

Takla atan araçtan sağ çıktı

-KAZA YAPAN ARAÇTAN GÖRÜNTÜ

( BURSA ) BURSA

İlk Müdahale Yağan Sağlık Ekipleri Trol 


- Bursa'da yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda takla atan araç sürücüsü hurdaya dönen araçtan sağ çıktı. Edinilen bilgilere göre, Turgay D. idaresindeki 08 AAE 880 plakalı otomobil, yağan yağmurla birlikte kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla attı. Kestel ilçesi Uludağ Caddesi'nde gerçekleşen kazayı gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Takla atan araçtan çıkartılan sürücü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kestel Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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