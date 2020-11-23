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23 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Takla atan araçtan burunları bile kanamadan çıktılar

Takla atan araçtan burunları bile kanamadan çıktılar

Takla atan aracın görüntüleri

( ESKİŞEHİR ) - ESKİŞEHİR

Trafik Kazası Bild Kabil Trol 


- Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında takla atan araçtaki sürücü ve yanındaki eşi olayı burunları bile kanamadan atlattılar. Olay, Odunpazarı ilçesinde bulunan Gençlik Bulvarı’nda gerçekleşti. Köy Enstitüleri Parkı yanında bulunan yolda Osmangazi Üniversitesi istikametine ilerleyen M.K. yönetimindeki 26 NS 082 plakalı otomobil, tam viraja geldiği esnada kontrolden çıkıp takla atarak orta refüjde yan yattı. Kazayı sürücü ile aynı araçta bulunan eşi yara almadan atlattı. "Nasıl olduğunu anlamadım" Olayın nasıl gerçekleştiğini anlatan sürücü M.K.; "Direksiyonum virajda boşa döndü, arabanın aksam arızasından dolayı mı bilmiyorum ama böyle bir şey ilk defa başıma geldi. Yolda fren izi yok, hızım düşüktü ama olan oldu. Kazanın arabanın kendi mekanizmasından kaynaklı olduğunu düşünüyorum, ama çok şükür bir şeyimiz yok, kendi başımıza çıkabildik arabadan" diye konuştu.
(BT-Y)
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