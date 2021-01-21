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21 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldular

Takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldular

Kaza yerinden görüntüler

Hastane Jandarma Ticari Araç Direksiyon Trol 

-Takla atan araçtan detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Arnavutköy’de kontrolden çıkarak takla atan ticari araç sürücüsü, kazayı burnu bile kanamadan atlattı. Kaza, Arnavutköy Çilingir Mahalllesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki hafif ticari aracın sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Defalarca takla atan aracın içerisindeki üç kişinin şans eseri burnu bile kanamadı. Kazanın yaşandığı bölgede jandarma ekipleri önlem alırken, araçtan çıkarılan üç kişi sağlık kontrolleri yapılmak üzere hastaneye sevk edildi.
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