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06 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı, dakikalarca ters dönen aracını izledi

Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı, dakikalarca ters dönen aracını izledi

- Takla atan araçtan detaylar

Polis Trafik Kazası Sağlık Ekipleri Trol 

-- Kazaya karışan diğer araçtan detaylar
-- Sürücüden detaylar
-- Sürücünün çekilen aracını izlemesi
-- Araçların çekici ile kaldırmasından detay

( ERZURUM ) ERZURUM

- Erzurum’da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında takla atan araç sürücüsü burnu bile kanamadan kurtuldu. Sürücü sağ kurtulduğu kaza sonrası dakikalarca aracının çekilmesini izledi. Edinilen bilgilere göre kaza, Palandöken ilçesine bağlı Harput Sokakta bulunan kavşakta meydana geldi. 25 DD 755 plakalı araç sürücüsü M.Y. kendisiyle aynı istikametten gelen M.A. isimli sürücünün kontrolündeki 25 AAH 857 plakalı araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle M.Y. kontrolünde ki araç önce yol kenarındaki refüje çarptı ardından ters döndü. M.Y. ters dönen araç içerisinden kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinden tedavi istemediğini söyleyen sürücü uzun süre aracının başından ayrılmadı. Ters dönen araçtan çıkacak herhangi bir patlamaya karşın polis geniş güvenlik önlemleri alınırken itfaiye olay yerinde hazır bulundu.
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