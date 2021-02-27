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27 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Takla atan araçta yanarak öldü

Takla atan araçta yanarak öldü

- Adli tıptan detaylar

İsaf Bild Direksiyon 

-- Aileden detaylar
-- Ölen Mehmet Bulut'un fotoğrafı

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep'te takla atarak şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü alev alan aracında yanarak öldü. Kaza, dün gece saatlerinde Şahinbey İlçesi Burç Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, misafirlikten dönen Mehmet Bulut (35) idaresindeki plakası ve markası öğrenilemeyen otomobil Burç Kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı. Kaza sonrası alev alan araçta sıkışan sürücü Mehmet Bulut feci şekilde öldü. Söndürülen otomobilden çıkartılan Bulut’un cesedi getirildiği Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsisinin ardından ailesine teslim edildi. Cenaze işlemleri Bahaeddin Nakıboğlu Camiine getirilen Bulut Asri Mezarlıkta defnedildi. Öte yandan Genç yaşta evlenen Bulut’un 5 çocuğu birde torunu olduğu öğrenildi.
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