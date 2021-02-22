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22 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Takla atan aracı mahalle sakinleri bir araya gelerek düzeltti

Takla atan aracı mahalle sakinleri bir araya gelerek düzeltti

- Takla atan araçtan detay

Hastane Sağlık Ekipleri Direksiyon Trol 

-- Vatandaşların aracı düzeltmesi
-- Aracın oto kurtarma aracına yüklenmesi

( ERZURUM ) - ERZURUM

- Erzurum’da bir araç, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Takla atan aracın sesini duyan mahalle sakinleri ise ters dönen aracı bir araya gelerek düzeltti. Edinilen bilgilere göre kaza, Erzurum’un Aziziye İlçesine bağlı Selçuklu mahallesinde meydana geldi. 25 ABF 409 plakalı aracın şoförü direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Henüz kimliği belirlenemeyen şoför kazayı küçük sıyrıklarla atlattı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri ise yaralıyı kontrol amaçlı hastaneye kaldırdı. Öte yandan takla atarak ters dönen aracın sesini duyan mahalle sakinleri de olay yerine geldi. Bir arada hareket eden vatandaşlar aracı kaldırıp oto kurtarma aracına yükledi. (ÇK-ÖB)
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