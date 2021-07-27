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Takdir toplayan şoförlere teşekkür plaketi verildi
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27 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Takdir toplayan şoförlere teşekkür plaketi verildi

Takdir toplayan şoförlere teşekkür plaketi verildi

Araç kameralarından görüntü

Kayıp Eşya Kamera Oğlan Nitelik Irak 

-Gökoğlan’ın açıklamaları
-Şoförlere plaket takdiminden görüntü
-Detaylar

( DENİZLİ ) DENİZLİ

- Denizli'de belediye otobüslerinde göstermiş oldukları örnek davranışlar ile takdir toplayan ve dikkat çeken şoförlere teşekkür plaketi verildi.
Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. bir yandan otobüs şoförlerine yönelik eğitim çalışmalarına devam ederken, belediye otobüslerinde göstermiş oldukları örnek davranış, başarılı ve gayretli çalışmaları ile dikkat çeken şoförlere de teşekkür plaketi verildi.
Vatandaşlardan gelen teşekkür, tebrik ve geri bildirimlerle ödüllendirilen şoför Osman Dede yolculara kibar davranışları, şoför Halil İlkinci, yol üstünde hareketsizce bekleyen kedi yavrusunu yol kenarına bırakması ve şoför Mehmet Bozkurt ise, 29 Ekim Bulvarı’nda bulduğu kayıp eşyayı sahibine ulaştırması nedeniyle plaketle ödüllendirildi.“Güler yüzlü hizmet için”Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ. Genel Müdürü Mustafa Gökoğlan, Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlara verilen hizmetlerde her zaman örnek davranışlarda bulunmayı esas aldıklarını ifade ederek, vatandaşların daha kaliteli ve nitelikli hizmet alması için gayret ettiklerini ifade etti.
Gökoğlan, “Şoför arkadaşlarımız hem Büyükşehir Belediyemizi hem de Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Osman Zolan’ı temsil ediyor düşüncesiyle vatandaşlarımızın takdir ve teşekkürlerini almaya devam ediyor. Güler yüzlü ulaşım sloganı ile personelimizin motivasyonunu arttırmaya ve Denizlili hemşehrilerimize en kaliteli hizmeti sunmaya devam edeceğiz” dedi.
Ödül alan şoförleri tanıtan Gökoğlan, emek veren ve vatandaşların takdirlerini kazanan personellere plaketlerini takdim etti.
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