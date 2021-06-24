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24 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
TAİZ - Yolsuzluk karşıtı protestolar devam ediyor

TAİZ - Yolsuzluk karşıtı protestolar devam ediyor



: - Gösteriden detay görüntüler - Aktivist Talal Şercebi ile röportaj - Gösteriye katılan Hamid Hamed ile röportajYemen'in Taiz ilinde yolsuzluk karşıtı protestolar devam ediyorTAİZ (AA) - Yemen'in güneybatısındaki Taiz vilayetinde düzenlenen gösteride, hayat pahalılığı, yolsuzluklar ve belediye hizmetlerindeki aksamalar protesto edildi.Taiz Valisi Nebil Şemsan'ın elektrik, taşıma, sanayi ve ticaretle ilgili müdürleri görevden almasına rağmen kentte 6 haftadır protestolar dinmiyor.Yerel yönetim merkezi önünde bir araya gelen yüzlerce gösterici, lastik yakıp yetkilileri istifaya çağıran sloganlar attı.Göstericiler hayat pahalılığı, yolsuzluklar ve belediye hizmetlerindeki aksamalara son verilmesine yönelik taleplerini içeren pankartlar taşıdı.Aktivist Talal Şercebi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hükümetin göstericilerin taleplerine cevap vermesi ve yolsuzluk yapanların görevden uzaklaştırılması gerektiğini söyledi.

Göstericilerden Hamid Hâmid ise Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'ye seslenerek, "Taiz halkı, yolsuzluğun bu kadar yayıldığı bir yerde artık yaşayamıyor, bu pahalılığa karşı direnemiyor." ifadelerini kullandı.Yemen hükümetinin kontrolündeki Taiz kenti, 2015'ten bu yana Husilerin ablukası altında oldukça zor şartlar altında ayakta kalmaya çalışıyor.

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