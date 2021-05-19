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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
TAİZ - Yemen'de Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

TAİZ - Yemen'de Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

- Taiz’in merkezindeki Jamal Caddesi’nde toplanan kalabalıktan detaylar - Filistin'e destek sloganları atan Yemenlilerden detaylar - Yemenli gösterici ile röportaj - Gösteriden detaylar - Yemenli milletvekili Abdul Kerim Şaiban'ın açıklaması - Gösteriden detaylarTAİZ - Yemen'nin,Taiz kentinde İsrail'in saldırılarına karşı Filistin'e destek için Jamal Caddesi’nde toplanan yüzlerce kişi Filistin halkıyla dayanışmak ve İsrail'in saldırılarını kınamak için gösteri düzenledi.

Kalaba Alabalık İsrail Milletvekili Saldırı 

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