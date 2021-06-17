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17 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
TAİZ - Yemen'de 7 yıldır süren savaşın bedelini mülteci kamplarındaki kadın ve çocuklar ödüyor

TAİZ - Yemen'de 7 yıldır süren savaşın bedelini mülteci kamplarındaki kadın ve çocuklar ödüyor



: - Mülteci kamplarında yaşayan çocuklardan detaylar - Taiz kentindeki El - Burkani Mülteci Kampı'nda yaşayan Cevhera er - Rai ile röportaj - Mülteci kampındaki yaşamdan detaylar - Burkani Mülteci Kampı'nda yaşayan üç çocuk annesi Hüda ed - Denani ile röportaj - Kamptaki zorlu şartlarda yaşamaya çalışan çocuklardan detaylarADEN (AA) - MUHAMMED ES - SAMİİ - Yemen'de 7 yıldır devam eden savaş nedeniyle yerlerinden edilmiş ve mülteci kamplarına sığınan yüz binlerce kadın ve çocuk zor şartlar altında hayatta kalma mücadelesi veriyor.Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğine (BMMYK) göre, Yemen'de savaş nedeniyle büyük bir kısmı kadın ve çocuk yaklaşık 4 milyon insan evini terk etmek zorunda kaldı. Bunların yüzde 64'ünün ise hiçbir geliri yok.

Lyon Mülteci Çalışan Çocuklar Nani 

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