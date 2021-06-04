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4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
TAİZ - Hayat pahalılığı ve yolsuzluğa karşı protestolar devam ediyor

TAİZ - Hayat pahalılığı ve yolsuzluğa karşı protestolar devam ediyor

- Cemal Caddesi'nde bir araya gelen çok sayıda Yemenli - Cuma hutbesi ve Cuma namazının kılınması - Protesto gösterisinden detay görüntüler - Gösterilere katılan Yemenli el - Şair el - Adini ile röportaj - Gösterileri organize edenlerden Cemil el Absi ile röportajYemen'in Taiz ilinde hayat pahalılığı ve yolsuzluğa karşı protestolar devam ediyorTAİZ (AA) - Yemen'in Taiz ilinde hayat pahalılığı ve yolsuzluğa karşı protesto amacıyla düzenlenen gösteriler ikinci gününde de sürüyor.Taiz merkezindeki Cemal Caddesi'nde bir araya gelen çok sayıda Yemenli, hayat pahalılığı ve yolsuzluk karşıtı ifadelerin yer aldığı pankartlar taşıdı.Göstericilerden Cemil el - Abasi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yolsuzluk ve hayat pahalılığına karşı gösteri düzenlediklerini söylediTaiz'de su, elektrik ve sağlıkta kriz yaşandığını kaydeden Abasi, " Yolsuzluk yapanlar görevlerinden uzaklaştırılarak kökleri kazınmalı." ifadelerini kullandı.Taiz'de dün de yolsuzluk ve hayat pahalılığını protesto amacıyla gösteri düzenlenmişti.Yaklaşık 2 haftadır yolsuzluk ve yaşam şartlarını protesto eden gösterilere tanık olunan Yemen hükümetinin denetimi altındaki Taiz'de, valilik, 1 Haziran'da aldığı kararla elektrik ve ulaşım müdürlerinin görevini askıya almıştı. - Yemen'deki iç savaşUzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.BM'ye göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

İç Savaş Çatışma İnsani Kriz Yaşam Şartları İnsani Yardım 

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