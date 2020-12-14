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14 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
TAHRAN- Karabağ şehitlerini anma programı düzenlendi

TAHRAN- Karabağ şehitlerini anma programı düzenlendi

- Anma programından görüntüler Tahran 'da Karabağ şehitlerini anma programı düzenlendiTAHRAN (AA) - İran'ın başkenti Tahran 'da Karabağ şehitlerini anmak amacıyla bir program düzenlendi.
Tahran 'ın güneyindeki Şehr - i Rey'de bulunan Şah Abdülazim türbesindeki konferans salonunda düzenlenen anma merasimine, Tahran 'ın geçici Cuma İmamı Kazım Sıddıki, İran Meclis Başkanı'nın Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Özel Yardımcısı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutan Yardımcısı Muhammed Hicazi ve diğer yetkililer katıldı.
Tahran 'ın geçici Cuma İmamı Sıddıki, programda yaptığı konuşmada, Karabağ'ın İslam toprağı olduğunu belirterek, “Karabağ zaferinden dolayı tüm İslam ümmetini kutluyorum. Karabağ için savaşan ve hayatını kaybedenler şehittir.” dedi.
Kum kentindeki medreselerde okuyan Azerbaycanlı öğrencilerin de katıldığı programda, Karabağ şehitleri için şiir ve mersiyeler okundu.

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