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27 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
TAHRAN - İranlı nükleer bilimci saldırı sonucu hayatını kaybetti

TAHRAN - İranlı nükleer bilimci saldırı sonucu hayatını kaybetti

- Olay yeri - Helikopter ve ambulanstan detaylarGÜNCELLEME - İranlı nükleer bilimci saldırı sonucu hayatını kaybetti - İran Savunma Bakanlığı, İran'ın nükleer programının kilit isimlerinden Muhsin Fahrizade'nin terör saldırısı sonucunda hayatını kaybettiğini açıkladıTAHRAN (AA) - İran Savunma Bakanlığı, İran'ın nükleer programının kilit isimlerinden bilim insanı Muhsin Fahrizade'nin Tahran eyaletine bağlı Abserd ilçesinde düzenlenen terör saldırısı sonucunda hayatını kaybettiğini bildirdi.Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bugün öğleden sonra Tahran 'ın Abserd ilçesinde silahlı teröristlerin İranlı nükleer fizikçi Fahrizade'nin bulunduğu araca saldırı düzenlediği belirtildi.Aynı zamanda Savunma Bakanlığı Araştırma ve İnovasyon Kurumu Başkanı da olan Fahrizade'nin saldırı sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ifade edildi.Açıklamada Fahrizade'nin korumaları ile saldırganlar arasında çatışmanın çıktığı kaydedildi.İran nükleer programının mimarı olarak tanınan Muhsin Fahrizade'nin adı İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Mayıs 2018'de İran nükleer programı hakkında yaptığı sunumda özellikle belirtilmişti.

Terör Saldırısı Ağır Yaralı Yazılı Açıklama Nükleer Program Teröristler 

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